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Зампредседателя: Командующий российскими миротворцами ведет себя как покровитель армян

Зампредседателя: Командующий российскими миротворцами ведет себя как покровитель армян "Андрей Волков не играет роль миротворца между двумя народами, а ведет себя как покровитель армян".
Происшествия
12 декабря 2022 г. 14:44
Зампредседателя: Командующий российскими миротворцами ведет себя как покровитель армян

"Андрей Волков не играет роль миротворца между двумя народами, а ведет себя как покровитель армян".

Об этом Report сказала заместитель председателя общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Нармина Гарибова.

Зампредседателя отметила, что более пяти часов находится на дороге Шуша-Ханкенди. По словам Н.Гарибовой, участники акции прибыли на эту территории с благими намерениями, скандируют лозунги, связанные с природой, будущим.

По ее словам, защита природы означает защиту мира: "Однако мы наблюдаем большой экологический террор против нашей природы. Мы хотим встретиться с командующим миротворческими силами, временно размещенными Россией на территории Азербайджана, Андреем Волковым. Однако складывается впечатление, что Волков не играет роль миротворца между двумя народами, а больше ведет себя как покровитель армян. Он не хочет встречаться с нами".

Н.Гарибова расценила это как неуважение к азербайджанскому народу: "Мы как гражданское общество и медиа являемся представителями стойкого азербайджанского народа, и мы очень сильны. Мы можем оставаться тут месяцами. Главное, защитить нашу природу и страну. Мы надеемся, что направившее Волкова сюда государство оценит его деятельность по достоинству".

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Версия на английском языке Commander of Russian peacekeepers behaves like protector of Armenians: MENR official
Версия на азербайджанском языке Sədr müavini: "Rusiya sülhməramlılarının komandanı özünü ermənilərin himayədarı kimi aparır"

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