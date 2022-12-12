Зампредседателя: Командующий российскими миротворцами ведет себя как покровитель армян

"Андрей Волков не играет роль миротворца между двумя народами, а ведет себя как покровитель армян".

"Андрей Волков не играет роль миротворца между двумя народами, а ведет себя как покровитель армян".

Об этом Report сказала заместитель председателя общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Нармина Гарибова.

Зампредседателя отметила, что более пяти часов находится на дороге Шуша-Ханкенди. По словам Н.Гарибовой, участники акции прибыли на эту территории с благими намерениями, скандируют лозунги, связанные с природой, будущим.

По ее словам, защита природы означает защиту мира: "Однако мы наблюдаем большой экологический террор против нашей природы. Мы хотим встретиться с командующим миротворческими силами, временно размещенными Россией на территории Азербайджана, Андреем Волковым. Однако складывается впечатление, что Волков не играет роль миротворца между двумя народами, а больше ведет себя как покровитель армян. Он не хочет встречаться с нами".

Н.Гарибова расценила это как неуважение к азербайджанскому народу: "Мы как гражданское общество и медиа являемся представителями стойкого азербайджанского народа, и мы очень сильны. Мы можем оставаться тут месяцами. Главное, защитить нашу природу и страну. Мы надеемся, что направившее Волкова сюда государство оценит его деятельность по достоинству".