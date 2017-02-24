Заместитель главы ИВ Лерикского района: Будет оказана помощь в погребении членов семьи, погибших во время снежного обвала - ФОТО - ВИДЕО

Лерик. 24 февраля. REPORT.AZ/ Будет оказана помощь в погребении членов семьи, погибших во время снежного обвала в Лерикском районе.

Как сообщает южное бюро Report, сегодня состоятся похороны членов семьи, трагически погибших в результате обрушения снежной лавины на их дом в селе Оранд.

В результате природного бедствия одна часть дома, где жили две семьи, пришла в непригодное для проживания состояние. Не пострадавшие члены семьи были размещены в домах родственников. Сотрудники южного регионального центра министерства чрезвычайных дел прибыли на место происшествия и оказали необходимую помощь. Председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Хабиб Меликов сказал, что со стороны руководство района за счет внутренних средств семье будет выделена помощь для затрат на похороны.

Отметим, что вчера днем в селе Оранд Лерикского района в результате обрушения снежной лавины на дом, принадлежавший Мустафаеву Ахлиману Хабулла оглу, погибли супруга владельца дома Шёвкат Мустафаева (1961 г.р.), его невестка Илаха Мустафаева (1994 г.р.), внуки Захра Мустафаева Гасым гызы (2015 г.р.) и Угур Мустафаев Гасым оглу (2016 г.р.)

Восьмимесячного малыша Эльджан Зохраб оглу Мустафаева, который находился в люльке, вытащили из снежного заноса в бессознательном состоянии, после проведения искусственного дыхания жизнь младенца удалось спасти.

Состояние Эльджан Зохраб оглу Мустафаева, который был доставлен в Лерикскую районную больницу, оценивается как нормальное. Врачи порекомендовали, чтобы он остался еще несколько дней в больнице, пока полностью не выздоровеет.