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    Заместитель главы ИВ: В результате землетрясения в Агдаме в некоторых домах возникли трещины

    В связи со стихийным бедствием создана рабочая группа, в населенных пунктах проводится расследование

    Агдам. 17 ноября. REPORT.AZ/ В результате произошедшего 17 ноября в Агдамском районе землетрясения в некоторых домах возникли трещины.

    Об этом карабахскому бюро Report заявил первый заместитель главы Исполнительной власти Агдамского района, председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Аллахверен Алиев.

    По его словам, в связи со стихийным бедствием Агдамской районной комиссией по чрезвычайным ситуациям была создана рабочая группа: "На данный момент члены комиссии проводят в населенных пунктах расследование. Хотя обошлось без жертв и разрушений, все же некоторые дома пострадали".

    Отметим, что согласно информации, распространенной Центром сейсмологической службы НАНА, землетрясение было зарегистрировано на территории Агдама в 17:27. В эпицентре подземные толчки ощущались силой 4, а в близлежащих населенных пунктах - до 3 баллов. Магнитуда землетрясения составила 4.7, глубина 25 км. 

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