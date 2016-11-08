Заместитель главы ИВ дал показания на суде по делу о пожаре в жилом доме в Хатаинском районе

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Фарида Садыгова, Заура Ашрафова и Нусрета Мухтарова, обвиняемых в пожаре в многоэтажном жилом доме на территории Хатаинского района.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова показания дал заместитель главы ИВ Хатаинского района Рафиг Гулиев.

Во время допроса он сказал, что облицовочные работы здания в Хатаинском районе производились по заказу столичной мэрии: "Они сами контролировали работы".

Очередной судебный процесс назначен на 15 ноября.

Отметим, что происшествие произошло 10 апреля прошлого года по адресу: город Баку, Хатаинский район, Зыхское шоссе, 16. В 9-этажном здании, облицованном полиуретаном компанией TNH, произошел пожар.

Было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

С учетом грубого нарушения правил пожарной безопасности, злоупотребления должностными полномочиями, нанесения жильцам материального ущерба в крупных размерах, в качестве обвиняемых по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК были привлечены контролирующий деятельность компании TNH и фактически руководящий проводимыми работами Фарид Садыгов, директор компании Заур Ашрафов и замдиректора компании по строительным работам Нусрет Мухтаров. По решению Насиминского районного суда в отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что Н.Мухтаров скончался в Бакинском следственном изоляторе, где содержался.