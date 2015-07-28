​Заменили бригаду, занимавшуюся ремонтом здания в Бинагадинском районе - ФОТО

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Заменена бригада, занимавшаяся ремонтными работами в сгоревшем 16-этажном здании на проспекте Азадлыг, 200/36 в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщил Report один из жильцов, ремонтом занимался Бардинский филиал ОАО "Азераграртикинти". Впредь эта работа возложена на Сабирабадский филиал ОАО.

По словам одного из жильцов, от ведения работ отказался начальник контролирующего ремонтные работы управления Бардинского филиала ОАО "Азераграртикинти" Эмиль Гаджиев: "Ремонтно-восстановительные работы в здании продолжаются. Новая бригада работает в три смены. По имеющейся у нас информации, в бригаде насчитывается 250 человек. Работы ведутся ускоренными темпами. Окна уже вставлены. Наполовину завершена внутренняя отделочная работа квартир. Ремонт в нескольких квартирах почти завершен. Погорельцев обещали переселить в их квартиры до 15 сентября. Поэтому ремонтные работы ускорены".