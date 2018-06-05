Заложница грабителя банка: Он угрожал мне ножом

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиненного в совершении грабежа Назима Мамедова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова в качестве потерпевшей дала показания Сария Наджафова.

Она подтвердила данные следствию показания, где указала, что Н.Мамедов в банке угрожал ей ножом.

Потерпевшая отметила, что претензий и просьб не имеет.

После дали показания свидетели происшествия.

Очередное заседание суда назначено на 12 июня.

Отметим, что инцидент произошел в прошлом году в Ясамальском филиале ОАО Turan Bank. Обвиняемый взял в заложницы клиентку банка Сарию Наджафову и, угрожая ножом, потребовал у кассира отдать ему деньги, заявив, что иначе он убьет женщину. В это время сработала сигнализация, на место происшествия прибыли полицейские. Сотрудники полиции обезоружили и задержали мужчину. У него был изъят нож, считающийся холодным оружием. Расследование установило, что им является житель Ясамальского района столицы Мамедов Назим Новруз оглу 1967 г.р.