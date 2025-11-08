Закир Гасанов: Широкомасштабные реформы укрепили боевой дух армии
Происшествия
- 08 ноября, 2025
- 17:22
Широкомасштабные реформы, учения и успешные контрнаступательные операции против вражеских провокаций еще больше укрепили боевой дух армии.
Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Закир Гасанов, поздравляя личный состав Азербайджанской Армии с 8 Ноября - Днем Победы.
Он подчеркнул, что под руководством Верховного главнокомандующего Азербайджанская Армия одержала блестящую победу в Отечественной войне: в результате успешных боевых действий и антитеррористических мер были освобождены исторические земли, находившиеся под оккупацией.
