Задушившая 5-летнего сына женщина отправлена в психиатрическую больницу

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Назили Гулубековой, обвиняемой в убийстве.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Новруза Керимова выступил гособвинитель.

Гособвинитель отметил, что в момент совершения преступления Н.Гулубекова находилась в состоянии помутненного рассудка. По этой причине она должна быть освобождена от уголовной ответственности. Прокурор попросил направить Н.Гулубекову на лечение в специализированное психиатрическое заведение.

После совещания суд принял решение. Согласно вердикту, Н.Гулубекова была освобождена от уголовной ответственности. Решение о ее заключении изменено не было, она направлена на лечение в Республиканскую психиатрическую больницу №1.

Отметим, что совершившая ужасное убийство Назиля Гулубекова 1983 г.р. была членом одного из религиозных течений в Баку.

Она убила 5-летнего сына Фарида Гулузаде путем удушения. Убийство произошло в Ясамальском районе столицы в одной из квартир по адресу улица Д.Буньядзаде, дом 15. Там было обнаружено тело Фарида Гулузаде 2011 г.р.

Стало известно, что ребенок был убит матерью Назилей Гулубековой, являющейся последовательницей одного из течений христианского направления. Н.Гулубекова отметила, что зажала рот сына тряпкой, чтобы "изгнать бесов". В результате ребенок скончался.