Задержаны члены группировки "Лоту Гули"

Задержаны сторонники Надира Салифова, известного в криминальном мире под прозвищем "Лоту Гули"

Задержаны сторонники Надира Салифова, известного в криминальном мире под прозвищем "Лоту Гули".

Как сообщает Report, члены группировки задержаны в украинском городе Одесса в результате операции, проведенной силами безопасности этой страны.

Сотрудники СБУ задержали четырех организаторов банды при попытке похищения человека.

"По предварительным данным следствия, в состав группировки входило более 10 жителей областного центра. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, за решение которых требовали из пострадавших крупные суммы денег. В случае их неуплаты фигуранты угрожали людям насилием и физической расправой.

По оперативной информации, деятельность группы контролировал "вор в законе" по кличке "Лоту Гули"", - говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.

Сотрудники СБУ получили информацию о подготовке участниками банды похищения местного предпринимателя.

В ходе следственных действий у задержанных правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности, которые были направлены на экспертизу.

В настоящее время решается вопрос о избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные мероприятия для привлечения к ответственности других участников группировки.