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Задержаны пытавшиеся проникнуть на освобожденные территории

Задержаны пытавшиеся проникнуть на освобожденные территории В отношении нарушителей приняты соответствующие меры
Происшествия
18 марта 2021 г. 10:38
Задержаны пытавшиеся проникнуть на освобожденные территории
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Сотрудники Агдамского районного отдела полиции (РОП) выявили лиц, пытавшихся проникнуть на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, которые еще не очищены от мин.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), 3 человека, пытавшихся проникнуть на освобожденную территорию Агдамского района в объезд контрольных постов, были задержаны и доставлены в РОП.

Были установлены личности задержанных - это жители Агджабединского района Э.Гулузаде, Н.Мамедов и Э.Алиев, в их отношении приняты соответствующие меры.

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