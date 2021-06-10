Задержаны пытавшиеся проникнуть на освобожденные от оккупации территории

Сотрудниками Агдамского районного отдела полиции продолжаются меры по пресечению попыток незаконного проникновения на освобожденные от оккупации, однако не очищенные полностью от мин территории.

Сотрудниками Агдамского районного отдела полиции продолжаются меры по пресечению попыток незаконного проникновения на освобожденные от оккупации, однако не очищенные полностью от мин территории.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники Агдамского РОП во время очередных мероприятий задержали пятерых пытавшихся проникнуть на территорию освобожденного от оккупации села Гуллар.

После задержания эти лица были доставлены в отдел полиции.

С ними были проведены профилактические беседы, сделано предупреждение, что мины и взрывчатые вещества, которые предположительно находятся на территории, представляют угрозу для их жизни. В отношении задержанных приняты меры в административном порядке.