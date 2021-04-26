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Задержаны около 40 азербайджанцев, проживающих в Украине без документов

Задержаны около 40 азербайджанцев, проживающих в Украине без документов Задержанные в целях поэтапной депортации содержатся в местах для мигрантов Государственной миграционной службы
Происшествия
26 апреля 2021 г. 10:27
Задержаны около 40 азербайджанцев, проживающих в Украине без документов
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На рынке "Троещина" в Деснянском районе столицы Украины, Киева, местной полицией и органами миграции задержаны около 40 азербайджанцев.

Как стало известно восточноевропейскому бюро Report из Миграционной службы, причиной их задержания стало незаконное (без документов) проживание в стране.

Задержанные в целях поэтапной депортации содержатся в местах для мигрантов Государственной миграционной службы.

В Украине проводятся регулярные рейды для проверки соблюдения миграционных требований. Среди выявленных иностранцев без документов до сих пор встречаются лица с паспортом образца бывшего СССР.

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Версия на английском языке Ukraine detains about 40 Azerbaijanis for illegal residence
Версия на азербайджанском языке Ukraynada sənədsiz yaşayan 40-a yaxın azərbaycanlı saxlanılıb

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