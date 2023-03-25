Задержаны нарушители государственной границы Азербайджана

24 марта в 15:35 в служебной зоне пограничной заставы (у села Салахлы Самухского района) погранотряда "Шамкир" Государственной пограничной службы Азербайджана, были задержаны 5 граждан Пакистана, попытавшихся незаконно пересечь государственную границу из

24 марта в 15:35 в служебной зоне пограничной заставы (у села Салахлы Самухского района) погранотряда "Шамкир" Государственной пограничной службы Азербайджана, были задержаны 5 граждан Пакистана, попытавшихся незаконно пересечь государственную границу из Азербайджана в Грузию.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

В ходе расследования было установлено, что задержанные попали на территорию Азербайджана легальным путем, но намеревались незаконно пересечь государственную границу и перебраться в Грузию, а оттуда в одну из европейских стран.