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Задержаны нарушители государственной границы Азербайджана

Задержаны нарушители государственной границы Азербайджана 24 марта в 15:35 в служебной зоне пограничной заставы (у села Салахлы Самухского района) погранотряда "Шамкир" Государственной пограничной службы Азербайджана, были задержаны 5 граждан Пакистана, попытавшихся незаконно пересечь государственную границу из
Происшествия
25 марта 2023 г. 10:44
Задержаны нарушители государственной границы Азербайджана

24 марта в 15:35 в служебной зоне пограничной заставы (у села Салахлы Самухского района) погранотряда "Шамкир" Государственной пограничной службы Азербайджана, были задержаны 5 граждан Пакистана, попытавшихся незаконно пересечь государственную границу из Азербайджана в Грузию.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

В ходе расследования было установлено, что задержанные попали на территорию Азербайджана легальным путем, но намеревались незаконно пересечь государственную границу и перебраться в Грузию, а оттуда в одну из европейских стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan sərhədini pozan 5 pakistanlı saxlanılıb

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