Задержаны мошенники, представлявшиеся сотрудниками телеканала

Сотрудники отдела полиции Джалибадского района задержали лиц, выдававших себя за сотрудников телеканала İTV

Сотрудники отдела полиции Джалибадского района задержали лиц, выдававших себя за сотрудников телеканала İTV.

Как передает муганское бюро Report, задержанные, выдавая себя за сотрудников телеканала, требовали у владельцев продуктовых магазинов, магазинов стройматериалов, а также объектов общепита деньги, в противном случае угрожая изобличить якобы незаконные действия в их деятельности.

За последнюю неделю задержанные совершили мошеннические действия в Лянкяранском, Джалилабадском и Биласуварском районах Азербайджана. В ходе расследования выяснилось, что один из задержанных "журналистов" - жительница Агджабединского раойна Илаха Микаилова.

По факту ведется расследование.