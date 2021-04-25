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Задержаны мошенники, представлявшиеся сотрудниками телеканала

Задержаны мошенники, представлявшиеся сотрудниками телеканала Сотрудники отдела полиции Джалибадского района задержали лиц, выдававших себя за сотрудников телеканала İTV
Происшествия
25 апреля 2021 г. 14:24
Задержаны мошенники, представлявшиеся сотрудниками телеканала

Сотрудники отдела полиции Джалибадского района задержали лиц, выдававших себя за сотрудников телеканала İTV.

Как передает муганское бюро Report, задержанные, выдавая себя за сотрудников телеканала, требовали у владельцев продуктовых магазинов, магазинов стройматериалов, а также объектов общепита деньги, в противном случае угрожая изобличить якобы незаконные действия в их деятельности.

За последнюю неделю задержанные совершили мошеннические действия в Лянкяранском, Джалилабадском и Биласуварском районах Азербайджана. В ходе расследования выяснилось, что один из задержанных "журналистов" - жительница Агджабединского раойна Илаха Микаилова.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCənub bölgəsində İTV adından fırıldaqçılıq edənlər saxlanıldı

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