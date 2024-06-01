Задержаны два наркокурьера, планировавшие сбыть в Азербайджане 60 кг наркотиков

В ходе операции, проведенной Главным управлением по борьбе с наркотиками МВД, были задержаны два наркокурьера, планировавшие сбыть в Азербайджане 60 кг наркотиков.

В ходе операции, проведенной Главным управлением по борьбе с наркотиками МВД, были задержаны два наркокурьера, планировавшие сбыть в Азербайджане 60 кг наркотиков.

Как сообщили Report в МВД, на территории Абшеронского района был задержан ранее судимый Ульви Мамедов (1994 г.р.). У него изъяли 32 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, и электронные весы.

Мамедов отметил, что приобрел крупную партию наркотиков у гражданина Ирана, представившегося именем Гаджи. По его словам, наркотики отправили в Азербайджан контрабандным способом через Каспийское море.

Задержанный признался, что остальную часть наркотиков он спрятал на территории Абшеронского района.

Полиция также задержала Илькина Мусеибова (2001 г.р.), который забирал спрятанные Мамедовым наркотики. На месте задержания были найдены 28 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.