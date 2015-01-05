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    Задержаны братья, совершившие ограбление в первый день нового года

    Операцию по их задержанию провели сотрудники 23-го отделения полиции Низаминского РУП

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Задержаны лица, подозреваемые в ограблении принадлежащего Рамизу Салманову магазина на столичной улице Т.Бадалова. Грабители проникли в помещение, разбив окно магазина, и украли табачные изделия, спиртные напитки и товары других наименований.

    Как сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, операцию по задержанию преступников провели сотрудники 23-го отделения полиции Низаминского РУП.

    В результате оперативных мероприятий были задержаны жители Баку Гусейн Меликов 1997 г.р., Вугар Исмайлов 1993 г.р., Рашад Бейбудов 1991 г.р., его брат Эльшад Бейбудов 1994 г.р. и Шукюр Новрузов 1990 г.р.

    Отметим, что ограбление было совершено вечером 1 января.

    По факту проводится расследование.

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