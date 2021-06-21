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Задержаны браконьеры, выловившие 620 кг осетровых в Каспийском море

Задержаны браконьеры, выловившие 620 кг осетровых в Каспийском море 15 июня в Государственную пограничную службу поступила информация, что принадлежащая жителю Нефтчалы Бабаеву Эльмару Алисахиб оглу "байда" (промысловое судно) вышла в море в направлении поселка Гилязи Хызинского района с целью незаконной ловли рыбы.
Происшествия
21 июня 2021 г. 16:43
Задержаны браконьеры, выловившие 620 кг осетровых в Каспийском море

15 июня в Государственную пограничную службу поступила информация, что принадлежащая жителю Нефтчалы Бабаеву Эльмару Алисахиб оглу "байда" (промысловое судно) вышла в море в направлении поселка Гилязи Хызинского района с целью незаконной ловли рыбы.

Об этом Report сообщили в ГПС.

С использованием спецтехники и радаров было установлено, что указанное плавсредство, нарушив госграницу Азербайджана, занимается незаконной ловлей осетровых в 192 милях (355 км) от территориальных вод Азербайджана в секторе Российской Федерации и в 211 милях (390 км) – Казахстана.

Береговая охрана организовала службу на суше и на море близ поселка Гилязи Хызинского района. К вечеру 19 июня на территории было перехвачено плавательное средство с тремя членами экипажа. При осмотре судна было обнаружено 106 голов осетровых общим весом 620 кг.

Задержаны житель Астаринского района Мирзоев Бахруз Абуталыб оглу 1976 г.р., жители Нефтчалинского района Ахмедов Рагиб Новруз оглу 1963 г.р. и Бахтияров Хаял Фархад оглу 1985 г.р.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на берегу во встречающих судно автомобилях марки Opel Astra с государственным регистрационным знаком 99-SN-577 и марки "ЗИЛ" с государственным регистрационным знаком 01-BH-619 были задержаны владелец промыслового судна Бабаев Эльмар Алисахиб оглу и еще трое лиц.

По факту совместно с сотрудниками Генпрокуратуры ведутся оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоХəzər dənizində 100-dən çox nərə balığı tutan şəxslər saxlanıldı

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