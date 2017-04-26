Задержано лицо, подозреваемое в краже из дома в Барде ювелирных изделий - ФОТО

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Барда. 26 апреля. REPORT.AZ/ Задержано лицо, подозреваемое в краже ювелирных изделий.

Как сообщает карабахское бюро Report, кража совершена в Бардинском районе.

Отмечается, что обратившись 24 апреля в полицию, местная жительница Кямаля Ханларова заявила, что вечером неизвестный украл из ее дома большое количество ювелирных изделий и телефон.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками районного отделения полиции, был задержан подозреваемый в краже 17-летний местный житель Ханларов Атабек Эльчин оглу.

Стало известно, что часть украденных изделий А.Ханларов продал в Евлахе.

В ходе расследования были обнаружены и взяты в качестве вещественного доказательства украденные ювелирные изделия, телефон, вырученные от продажи деньги и использованные при краже предметы.

На данный момент расследуется вопрос причастности А.Ханларова к другим ограблениям.

По факту возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.