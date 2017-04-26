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    Задержано лицо, подозреваемое в краже из дома в Барде ювелирных изделий - ФОТО

    По факту возбуждено уголовное дело© Report.az

    Барда. 26 апреля. REPORT.AZ/ Задержано лицо, подозреваемое в краже ювелирных изделий.

    Как сообщает карабахское бюро Report, кража совершена в Бардинском районе.

    Отмечается, что обратившись 24 апреля в полицию, местная жительница Кямаля Ханларова заявила, что вечером неизвестный украл из ее дома большое количество ювелирных изделий и телефон.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками районного отделения полиции, был задержан подозреваемый в краже 17-летний местный житель Ханларов Атабек Эльчин оглу.

    Стало известно, что часть украденных изделий А.Ханларов продал в Евлахе.

    В ходе расследования были обнаружены и взяты в качестве вещественного доказательства украденные ювелирные изделия, телефон, вырученные от продажи деньги и использованные при краже предметы.

    На данный момент расследуется вопрос причастности А.Ханларова к другим ограблениям.

    По факту возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.

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