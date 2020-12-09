Суд принял решение в отношении экс-главы ИВ Джалилабадского района

Сабаильский районный суд принял решение о заключении экс-главы Исполнительной власти Джалилабадского района Намика Зейналова под стражу сроком на 4 месяца.
Как передает Report, представление следственного органа было рассмотрено и удовлетворено под председательством судьи Азера Тагиева.
Экс-глава Исполнительной власти Джалилабадского района Намик Зейналов доставлен в Сабаильский районный суд.
Как передает Report, рассматривается вопрос о применении меры пресечения в виде ареста на основе представления следственного органа.
Дело рассматривается под председательством судьи Азера Тагиева.
Ранее следственный орган подал представление в Сабаильский районный суд о применении в отношении экс-главы ИВ Джалилабадского района меры пресечения в виде ареста.
8 декабря президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности главы ИВ Джалилабадского района Намика Расул оглу Зейналова.
Днем ранее, 7 декабря, сотрудники правоохранительных органов провели операцию в здании ИВ Джалилабадского района, были арестованы должностные лица.