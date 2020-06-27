Наверх

Задержаны лица, оскорблявшие молодых исполнителей в соцсетях

​Задержаны лица, оскорблявшие молодых исполнителей в соцсетях

1041

© Report/Elchin Murad

В социальных сетях появились оскорбления в адрес молодых исполнителей, подготовивших видеоролик с поздравлением полицейских. 

Как сообщает Report, об этом заявил начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов

Он отметил, что на основании обращений лиц, незаслуженно подвергшихся оскорблениям, были установлены личности тех, кто оскорблял их в соцсетях. "Были предприняты меры по привлечению этих лиц к ответственности. В результате проведенных мероприятий были выявлены и задержаны те, кто писал оскорбительные комментарии в социальных сетях. В отношении каждого из них были составлены протоколы об административных правонарушениях и направлены в суды для дачи правовой оценки их деяний. 

Решением суда в отношении многих из них были наложены административные аресты, а некоторые были оштрафованы. Мы рекомендуем нашим гражданам, особенно молодежи, использовать возможности, предоставленные им социальными сетями для повышения их мировоззрения, знаний и грамотности”.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!