МВД о видеоролике молодых певцов в поддержку полиции

Министерство внутренних дел Азербайджана выразило отношение к видеоролику, распространенному на новостных сайтах и в социальных сетях два дня назад, в котором группа молодых певцов вместе с жителями одного из жилых домов на территории Ясамальского района столицы вышла на балконы квартир и исполнила песню "Yaşa Azərbaycan" ("Живи, Азербайджан", а затем забросала цветами сотрудников полиции, несших службу на этой территории.
Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов сообщил Report, что этот пример патриотизма, оцененный подавляющим большинством читателей и зрителей, пришелся не по душе некоторым "виртуальным героям".
"В социальных сетях они не только высказали критические замечания в адрес молодых певцов, утверждая, что исполнение было организовано Министерством внутренних дел, но даже не стеснялись оскорблять молодых ребят, продемонстрировавших образец патриотизма.
В ходе проведенных нами разбирательств выяснилось, что группа молодых певцов, ставших победителями различных конкурсов мугама, решила по собственной инициативе подготовить видеоролик без чьей-либо просьбы и предложения", - отметили в МВД.