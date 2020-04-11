​Задержаны 20 человек, отправивших ложные сообщения на номер 8103

За минувшие сутки сотрудники правоохранительных органов задержали 20 человек, отправивших ложные сообщения на номер 8103 о якобы участии на похоронах близкого родственника.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сотрудники органов внутренних дел оперативно выявили и задержали лиц, получивших разрешение покинуть дома в период особого карантинного режима для участия в похоронах близких родственников, а на самом деле не приходились родней усопшим.

Тем самым были нарушены требования карантинного режима. Только за минувшие сутки в Баку и регионах страны были задержаны 20 человек. Задержанные были доставлены в управления и отделения полиции.

19 человек оштрафованы на 100 манатов по ст. 211 Кодекса об административных правонарушениях, а один нарушитель арестован на 10 суток в административном порядке.