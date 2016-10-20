Задержан водитель, сбежавший с места аварии в Абшероне

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Абшеронского района и районной прокуратуры, был установлен и задержан водитель, совершивший ДТП со смертельным исходом и сбежавший с места аварии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.

Согласно информации, 14 октября в 23:00 неизвестный водитель на автомобиле марки Mercedes-Benz 190 с государственным номерным знаком 01 BX 071 на территории поселка Масазыр Абшеронского района грубо нарушил правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сбил переходившего дорогу временно проживающего в поселке Масазыр Азада Аллахвердиева (1965 г.р.) и сбежал с места происшествия. А.Аллахвердиев скончался от полученных травм. По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности) и ст. 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий возникли обоснованные подозрения, что ДТП совершил житель поселка Масазыр Гулиев Эльман (1977 г.р.). Он был задержан.

Э.Гулиев был привлечен в качестве обвиняемого, ему выдвинуто обвинение по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Решением районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.