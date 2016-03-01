Задержан водитель автобуса, сбивший школьников в Баку

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Задержан водитель автобуса, совершивший дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом в поселке Маштага города Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, водитель автобуса марки Daewoo Бахтияр Зоданов был задержан и передан следствию.

Отметим, что случай произошел 29 февраля приблизительно в 08:00. В поселке Маштага Сабунчинского района житель поселка Бахтияр Зоданов на автобусе марки Daewoo, следовавшем по маршруту №172, врезался в дерево на обочине дороги, после чего потерял управление и сбил жителей поселка, школьников - 10-летнего Аляма Джафарзаде и его брата 7-летнего Ниджата. В результате А.Джафарзаде скончался на месте происшествия. Ниджату и пассажирке Б.Зоданова Малейке Садыговой была оказана первая медицинская помощь в больнице, после чего они были выписаны домой.