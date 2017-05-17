Задержан укравший из дома в Масаллы 50 000 манатов и 20 000 долларов

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Задержан подозреваемый в воровстве из дома в Масаллы 50 000 манатов и 20 000 долларов.

Как сообщает Report, из дома бывшего члена Масаллинской городской ОИК 70-летнего Абульфаса Талыб оглу Шахмарова была совершена кража.

Сотрудниками Массалинского отделения полиции в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в краже житель поселка Аркиван, ранее судимый Назир Мамедов.

По факту ведется расследование.