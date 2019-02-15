Задержан мужчина, укравший из дома в Агджабеди деньги и золото

Агджабеди. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Агджабеди задержан грабитель.

Как сообщает карабахское бюро Report, обратившись в районное отделение полиции с заявлением, жительница Агджабединского района заявила о совершении кражи из ее дома.

В отделении незамедлительно создали оперативную группу, произвели осмотр места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в краже 500 манатов и 1000 рублей, а также золотой цепочки ранее судимый житель поселка Хиндарх Ниджат Саваланов.

В ходе оперативных мероприятий удалось установить, что 30 января этого года он ограбил еще один дом на территории района и украл 150 манатов и золотые изделия.

По факту возбуждено уголовное дело, расследования продолжаются.