Задержан укравший из банкоматов Kapital Bank 350 тыс. манатов

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Баку в результате проведенных мероприятий в отношении лица, задержанного за кражу денег из банкомата "Международного Банка Азербайджана", выяснились иные деяние задержанного.

Как сообщает Report, в результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления полиции города Баку, выяснилось, что задержанный житель Имишлинского района Орхан Ахмедов из различных банкоматов украл 350 тыс. манатов.

Все ограбленные банкоматы принадлежат ОАО Kapital Bank. Выяснилось, что О. Ахмедов сварочным аппаратом вскрыл банкоматы в городе Баку, Ширванском, Билясуварском и Уджарском районах.

По данному факту продолжается расследование.