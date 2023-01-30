Задержан подозреваемый в совершении налета на дом в Сальяне

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сальянского РУП, задержан местный житель Яшар Мамедов, подозреваемый в совершении налета на один из домов в Сальянском районе.
Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе предварительного допроса задержанный признался в содеянном.
В ходе расследования было установлено, что 18 декабря прошлого года Я.Мамедов вместе с находящимся в настоящее время под стражей Айдыном Назаровым, угрожая хозяину, ограбил один из домов на территории района.
По факту продолжается расследование.