Задержан подозреваемый в мошенничестве на 37 тысяч манатов
Происшествия
- 10 ноября, 2025
- 13:38
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в хищении у граждан более 37 тысяч манатов.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
Сообщается, что сотрудниками полиции был установлен и задержан по подозрению в мошенничестве 24-летний Ф.Бахышов.
По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Последние новости
13:47
Фото
Азербайджанский военнослужащий окончил курс регионального сотрудничества НАТОАрмия
13:44
Апелляционный суд сегодня рассмотрит прошение Саркози об освобожденииДругие страны
13:43
Совершено вооруженное нападение на офис турецкого канала BeIN SportsВ регионе
13:38
Задержан подозреваемый в мошенничестве на 37 тысяч манатовПроисшествия
13:21
Лукашенко: Беларусь готова к открытию границы с ЛитвойВ регионе
13:17
В Австралийском парламенте создана Межпарламентская группа дружбы с АзербайджаномВнешняя политика
13:16
Шахин Мустафаев: Азербайджан и Китай углубляют сотрудничество в области цифровой экономикиБизнес
13:11
Токаев 11-12 ноября совершит госвизит в РоссиюВ регионе
13:04