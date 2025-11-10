Задержан подозреваемый в мошенничестве на 37 тысяч манатов

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в хищении у граждан более 37 тысяч манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что сотрудниками полиции был установлен и задержан по подозрению в мошенничестве 24-летний Ф.Бахышов.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.