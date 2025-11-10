Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Задержан подозреваемый в мошенничестве на 37 тысяч манатов

    Происшествия
    • 10 ноября, 2025
    • 13:38
    Полиция задержала мужчину, подозреваемого в хищении у граждан более 37 тысяч манатов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

    Сообщается, что сотрудниками полиции был установлен и задержан по подозрению в мошенничестве 24-летний Ф.Бахышов.

    По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

    МВД Азербайджана мошенничество задержание
    Vətəndaşları aldadaraq 37 min manat ələ keçirən saxlanılıb

