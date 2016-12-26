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    Задержан мужчина, в сумке которого обнаружены 11 кг наркотиков - ФОТО

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел Азербайджана продолжают борьбу против незаконного оборота наркотиков.

    Согласно поступившей информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на территории Джалилабадского района сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками министерства внутренних дел и южного регионального отдела указанного управления, был задержан Алмас Алмасов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

    В сумке задержанного обнаружили 3 кг 490 г героина и 8 кг 10 г опиума.

    Во время предварительного допроса А.Алмасов сказал, что незаконно ввезенные в Азербайджан контрабандные наркотики приобрел у незнакомого ему гражданина Исламской Республики Иран.

    По факту возбуждено уголовное дело. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делу продолжаются.  

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