Задержан мужчина, совершавший во дворах бакинских школ непристойные действия в отношении учеников - ФОТО

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции задержали человека, совершавшего во дворах бакинских школ непристойные действия в отношении учеников.

Как сообщает Report, инцидент произошел во дворе средней школы №211.

25 сентября примерно в 08:00 учащиеся средней школы №211, где реализуется проект "Друг школьника", обратились к "Другу школьника", пожаловавшись на непристойное поведение и предложения мужчины среди лет.

Непристойное поведение мужчины запечатлели и школьные камеры видеонаблюдения. В 09:30 этот самый мужчина появился во дворе средней школы №9.

Сотрудники проекта "Друг школьника" незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину и доставили его в отделение. Полицейским были предоставлены фото- и видеосвидетельства.

Родители школьников и сами учащиеся поблагодарили за оказанное содействие в поимке виновника.

По факту в 19-м отделении полиции Насиминского РУП ведется расследование.