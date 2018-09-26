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    Задержан мужчина, совершавший во дворах бакинских школ непристойные действия в отношении учеников - ФОТО

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции задержали человека, совершавшего во дворах бакинских школ непристойные действия в отношении учеников.

    Как сообщает Report, инцидент произошел во дворе средней школы №211. 

    25 сентября примерно в 08:00 учащиеся средней школы №211, где реализуется проект "Друг школьника", обратились к "Другу школьника", пожаловавшись на непристойное поведение и предложения мужчины среди лет.

    Непристойное поведение мужчины запечатлели и школьные камеры видеонаблюдения. В 09:30 этот самый мужчина появился во дворе средней школы №9. 

    Сотрудники проекта "Друг школьника" незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину и доставили его в отделение. Полицейским были предоставлены фото- и видеосвидетельства.

    Родители школьников и сами учащиеся поблагодарили за оказанное содействие в поимке виновника.

    По факту в 19-м отделении полиции Насиминского РУП ведется расследование.

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