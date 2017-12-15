Задержан мужчина, обманувший гражданина, представившись полковником

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Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудниками полиции проведена очередная операция по задержанию лица, присвоившего путем мошенничества и обмана крупную сумму денег.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, обратившись в Хатаинское РУП, житель столицы Тофик Гасымов заявил, что 6 августа представлявшийся офицером в должности полковника правоохранительных органов его бывший знакомый некий Ризван путем мошенничества и обмана присвоил его 11 000 манатов.

В своем заявлении жалобщик отметил, что мужчина обещал устроить его сына на юридический факультет одного из вузов. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый, ранее неоднократно судимый Ризван Джафаров. При задержании на нем была спецформа Пенитенциарной службы министерства юстиции, хотя он и не был сотрудником указанной структуры.

По факту в Следственном отделе Хатаинского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, ведется расследование.

Сотрудники полиции не исключают участия подозреваемого в мошенничестве Ризвана Джафарова и в других аналогичных преступлениях.

Жертвы совершенных Р.Джафаровым других преступлений могут обратиться в Call-центр "102" министерства внутренних дел или же в Хатаинское РУП.