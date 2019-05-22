Задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника полиции.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Хатаинского РУП и 37-го отделения полиции, задержан и передан следствию житель Баку, ранее судимый Турал Рагимли.

В ходе расследования выяснилось, что этот человек, позвонив в рестораны и объекты общественного питания, представлялся офицером полиции по имени Нихат или Вугар. Затем, заявив, что не может отлучиться от работы и пошлет своего водителя, Т.Рагимли ходил по этим объектам и собирал дань. Установлено, что задержанный путем вымогательства и мошенничества получил 550 и 200 манатов с владельцев двух объектов в Хатаинском районе.

По факту ведется расследование.

Правоохранительные органы призывают граждан, пострадавших от рук этого мошенника, обращаться в Call-центр 102 МВД и Хатаинское РУП.