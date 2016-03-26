​Задержан иностранный гражданин, пытавшийся проникнуть в Бакинский метрополитен через вентиляционную шахту

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ 25 марта примерно в 01:30 в Насиминском районе сотрудниками Полка полиции быстрого реагирования задержан гражданин Республики Беларусь Ильевский Сергей Тимофеевич, пытавшийся разрезать специальным инструментом решетку вентиляционной шахты Бакинского метрополитена с целью проникнуть на объект.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры.

На месте обнаружены используемый в метро ключ, перчатки, налобный фонарь, две веревки различной длины, 10 баллонов с краской, 12 наконечников-распылителей для баллонов, фотоаппарат Nikon со штативом, видеокамера марки Sony с креплением на голову. В ходе досмотра С.Ильевского при нем обнаружены фотографии, снятые в депо метростанций Тбилиси и Еревана, схемы этих объектов и Бакинского метрополитена, мобильный телефон и деньги.

В ходе предварительного следствия, прошедшего при участии сотрудников посольства Беларуси в Азербайджане, С.Ильевский заявил, что он собирался проникнуть в метро через вентиляционную шахту с целью нарисовать граффити на стенах метрополитена. Так, выявлено, что С.Ильевский 18 марта 2016 года поехал из Беларуси в Грузию, через два дня из Грузии направился в Армению, 23 марта вновь вернулся в Грузию, откуда приехал в Азербайджан.

Расследование по факту продолжается.