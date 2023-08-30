Задержан гражданин Ирана, переправлявший наркотики в Азербайджан на мотопараплане

Задержан гражданин Ирана, переправлявший наркотики в Азербайджан на летательном аппарате (мотопараплане).

Задержан гражданин Ирана, переправлявший наркотики в Азербайджан на летательном аппарате (мотопараплане).

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате очередной совместной операции сотрудников МВД и Государственной пограничной службы (ГПС) был предотвращен незаконный оборот контрабанды наркотических средств в больших количествах.

По подозрению в организации незаконного оборота наркотических средств задержан гражданин Ирана Фархади Хосейн Гуламехмед оглу (1980 г.р.). У него было обнаружено 35 килограммов сухой марихуаны, обогащенной психотропными веществами, метамфетамин и 360 таблеток метадона.

Отметим, что задержанный попытался провести наркотики через специально разработанный для этой цели мотопараплан (летательный аппарат).

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 и 234.4.1 УК АР, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.