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Задержан гражданин Ирана, переправлявший наркотики в Азербайджан на мотопараплане

Задержан гражданин Ирана, переправлявший наркотики в Азербайджан на мотопараплане Задержан гражданин Ирана, переправлявший наркотики в Азербайджан на летательном аппарате (мотопараплане).
Происшествия
30 августа 2023 г. 17:36
Задержан гражданин Ирана, переправлявший наркотики в Азербайджан на мотопараплане

Задержан гражданин Ирана, переправлявший наркотики в Азербайджан на летательном аппарате (мотопараплане).

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате очередной совместной операции сотрудников МВД и Государственной пограничной службы (ГПС) был предотвращен незаконный оборот контрабанды наркотических средств в больших количествах.

По подозрению в организации незаконного оборота наркотических средств задержан гражданин Ирана Фархади Хосейн Гуламехмед оглу (1980 г.р.). У него было обнаружено 35 килограммов сухой марихуаны, обогащенной психотропными веществами, метамфетамин и 360 таблеток метадона.

Отметим, что задержанный попытался провести наркотики через специально разработанный для этой цели мотопараплан (летательный аппарат).

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 и 234.4.1 УК АР, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycana narkotikləri uçuş aparatı ilə keçirən İran vətəndaşı saxlanılıb

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