О нас
Аудио новости

Задержан подозреваемый в связях с религиозными радикалами гражданин Азербайджана

Задержан подозреваемый в связях с религиозными радикалами гражданин Азербайджана Службой государственной безопасности Азербайджана продолжаются комплексные оперативно-следственные мероприятия по борьбе с международным терроризмом.
Происшествия
12 мая 2022 г. 15:14
Задержан подозреваемый в связях с религиозными радикалами гражданин Азербайджана

Службой государственной безопасности Азербайджана продолжаются комплексные оперативно-следственные мероприятия по борьбе с международным терроризмом.

Как сообщает Report, об этом сообщается на сайте СГБ.

В результате проведенных расследований выявлены обоснованные подозрения, что гражданин Азербайджана Шихиев Бахтияр Саттархан оглу, 1989 г.р., с целью участия в вооруженных конфликтах на почве религиозной вражды, религиозного радикализма и религиозного фанатизма, сопровождающихся совершением терактов за пределами страны, в разное время проходил обучение в лагере спецподготовки в сирийском поселке Рифиль-мухандис, обучался применению различного огнестрельного оружия, вступил в незаконное вооруженное формирование "Джундул-шам"

В рамках возбужденного в СГБ уголовного дела Бахтияр Шихиев был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по статье 283-1.3 (создание устойчивой группы с целью участия в вооруженных конфликтах вне пределов Азербайджанской Республики) УК Азербайджана, в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qanunsuz silahlı birləşmələrə qoşulan Azərbaycan vətəndaşı həbs edilib

Другие новости из категории

Дорожная полиция о тяжелом ДТП в Хызы, повлекшем гибель трех человек
ФотоДорожная полиция о тяжелом ДТП в Хызы, повлекшем гибель трех человек
12 мая 2022 г. 14:16
В Сиязане грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибший
В Сиязане грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибший
12 мая 2022 г. 11:04
На высокопоставленное должностное лицо МЧС заведено уголовное дело
На высокопоставленное должностное лицо МЧС заведено уголовное дело
12 мая 2022 г. 10:38
МИД Азербайджана: После подписания трехстороннего заявления 219 человек стали жертвами мин
МИД Азербайджана: После подписания трехстороннего заявления 219 человек стали жертвами мин
12 мая 2022 г. 09:30
В Шамкире 19-летний юноша получил ножевое ранение
В Шамкире 19-летний юноша получил ножевое ранение
12 мая 2022 г. 08:55
В Баку автомобиль сбил 36-летнюю женщину
В Баку автомобиль сбил 36-летнюю женщину
12 мая 2022 г. 02:42
В Баку раскрыто убийство 18-летней давности
В Баку раскрыто убийство 18-летней давности
11 мая 2022 г. 19:24
В Баку совершена попытка самоубийства
В Баку совершена попытка самоубийства
11 мая 2022 г. 16:41
В Баку задержаны торговцы наркотиками
ФотоВ Баку задержаны торговцы наркотиками
11 мая 2022 г. 14:56
Задержана банда серийных воров-домушников, орудовавшая на Абшероне
ФотоЗадержана банда серийных воров-домушников, орудовавшая на Абшероне
11 мая 2022 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi