Задержан подозреваемый в связях с религиозными радикалами гражданин Азербайджана

Службой государственной безопасности Азербайджана продолжаются комплексные оперативно-следственные мероприятия по борьбе с международным терроризмом.

Службой государственной безопасности Азербайджана продолжаются комплексные оперативно-следственные мероприятия по борьбе с международным терроризмом.

Как сообщает Report, об этом сообщается на сайте СГБ.

В результате проведенных расследований выявлены обоснованные подозрения, что гражданин Азербайджана Шихиев Бахтияр Саттархан оглу, 1989 г.р., с целью участия в вооруженных конфликтах на почве религиозной вражды, религиозного радикализма и религиозного фанатизма, сопровождающихся совершением терактов за пределами страны, в разное время проходил обучение в лагере спецподготовки в сирийском поселке Рифиль-мухандис, обучался применению различного огнестрельного оружия, вступил в незаконное вооруженное формирование "Джундул-шам"

В рамках возбужденного в СГБ уголовного дела Бахтияр Шихиев был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по статье 283-1.3 (создание устойчивой группы с целью участия в вооруженных конфликтах вне пределов Азербайджанской Республики) УК Азербайджана, в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.