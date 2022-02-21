Задержан бывший начальник управления Минобороны

Задержан бывший начальник управления закупок и снабжения Министерства обороны Гурбанов Меликмамед Орудж оглу.
Информацию в ответ на запрос Report подтвердила пресс-служба Генпрокуратуры.
Следственное управление военной прокуратуры предъявило ему обвинение по статье 179.4 Уголовного кодекса и представило суду ходатайство об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время Меликмамед Гурбанов не состоит на военной службе. Он был уволен в запас в августе 2019 года по возрасту.