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Задержан бывший начальник управления Минобороны

Задержан бывший начальник управления Минобороны Задержан бывший начальник управления закупок и снабжения Министерства обороны Гурбанов Меликмамед Орудж оглу.
Происшествия
21 февраля 2022 г. 13:18
Задержан бывший начальник управления Минобороны

Задержан бывший начальник управления закупок и снабжения Министерства обороны Гурбанов Меликмамед Орудж оглу.

Информацию в ответ на запрос Report подтвердила пресс-служба Генпрокуратуры.

Следственное управление военной прокуратуры предъявило ему обвинение по статье 179.4 Уголовного кодекса и представило суду ходатайство об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время Меликмамед Гурбанов не состоит на военной службе. Он был уволен в запас в августе 2019 года по возрасту.

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