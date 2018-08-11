Задержан браконьер из Турции, занимавшийся незаконной ловлей соколов в Гобустане

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ На основе поступившей от граждан информации о том, что на территории Гобустанского района браконьеры занимаются ловлей соколов, Минэкологии и МВД провели совместный рейд.

Как сообщили Report в ведомстве, во время рейда на территории близ села Нардерен было проведено наблюдение за находящимся в автомобиле марки "Нива" с госномером 99 XR-136 лицом по подозрению в незаконной охоте на соколов. В результате оперативных мероприятий автомобиль был задержан.

В ходе проверки автомобиля в багажнике были обнаружены изготовленные кустарным способом 50 силков, 7 пар крючков для силков, 3 колпачка для соколов, труп голубя, изъятые в качестве вещественных доказательств.

Во время разбирательства выяснилось, что незаконной охотой занимался гражданин Турции Исси Эрчан Мехмет оглу, был составлен протокол в его отношении.

За совершение административного проступка в отношении И.Э.Мехмет оглу ведутся необходимые мероприятия согласно Кодексу об административных проступках, рейды в этом направлении продолжаются.

Минэкологии выражает особую признательность гражданам, проявляющим бдительность и проявляющих заботу об окружающей среде.