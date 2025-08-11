Задержан азербайджанец, привлеченный гражданином Ирана к наркокурьерству 

В Гарадагском районе задержан человек, привлеченный к наркокурьерству гражданином Ирана через соцсеть Instagram.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, у 33-летнего Мирзы Мирзаева изъято 16 кг 145 г марихуаны.
По словам задержанного, он приобрел наркотики с целью сбыта.
Установлено, что М. Мирзаев ранее также организовывал незаконный оборот наркотиков в Баку через этого человека.
По факту возбуждено уголовное дело, принимаются меры по выявлению и привлечению к ответственности других лиц, действовавших в сговоре с М. Мирзаевым.
Отметим, что за последние 3 месяца в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Гарадагского района из незаконного оборота изъято 94 кг наркотических средств.