Зачитан приговор водителю "КамАЗ", совершившему в Губе ДТП с летальным исходом

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении Рахиба Велива, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, в процессе под председательством судьи Расима Садыхова выступил гособвинитель.

В своем выступлении прокурор попросил осудить Р.Велиева на лишение свободы сроком на 6 лет и арестовать в зале суда.

Выступивший с последним словом Р.Велиев попросил у суда простить его.

Судья сообщил, что обвиняемый пошел с близкими потерпевшей на мировую, возместив им ущерб.

Приговором суда обвиняемый был лишен свободы сроком на 5 лет. По приговору, Р.Велиев будет отбывать наказание в учреждение по отбывания наказания участкового типа.

Отметим, что инцидент произошел 28 июля прошлого года в 20:00 на территории села Дигях Губинского района. Автомобиль марки "КамАЗ" под управлением жителя села Р.Велиева был припаркован на уклоне, в результате чего произошел спуск, и автомобиль сбил жительниц села Бахар Атлуханову и Симнару Тахирову.

В результате аварии Б.Атлуханова скончалась на месте происшествия, С.Тахирова была госпитализирована, жизнь которой удалось спасти.

В отношении задержанного сотрудниками правоохранительных органов Р.Велиева мера пресечения в виде ареста избрана не была.