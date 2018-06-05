Зачитан приговор ограбившим таксиста в Хырдалане

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Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении Тарлана Шахкеримова, Эльвина Бабаева и Мурада Ашрафова, обвиняемых в совершении разбоя в отношении таксиста, у которого грабители отняли 9 манатов.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ирады Гасанзаде огласили приговор, согласно которому каждого из обвиняемых приговорили к 8 годам тюремного заключения.

Отметим, что инцидент произошел ночью 1 февраля 2018 года в городе Хырдалан Абшеронского района. Доехав до места назначения, указанные лица совершили против водителя тяжкое преступление.

Позвонив на номер "102", таксист Эльхан Вейисов заявил, что трое пассажиров попросили довезти их до Хырдалана. Доехав до места назначения, мужчины нанесли водителю ножевое ранение, отняли деньги и мобильный телефон.

Житель Хырдалана Тарлан Шахкеримов, а также жители Губы Эльвин Бабаев и Мурад Ашрафов были задержаны.

По словам Т.Шахкеримова, утром того дня они вышли погулять по городу. Из-за отсутствия денег, решили совершить кражу. Дождавшись вечера, друзья ограбили таксиста.

Снимающие квартиру в одном дворе Т.Шахкеримов, Э.Бабаев и М.Ашрафов на отнятые у таксиста 9 манатов купили продукты, а мобильный телефон остался у Т.Шахкеримова.

Т.Шахкеримов и М.Ашрафов ранее были судимы.