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    Вынесен приговор мужчине, ставшему причиной гибели невесты в ДТП в день свадьбы

    Арестованный - двоюродный брат жениха

    Арестованный - двоюродный брат жениха

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Теймура Юсифова, обвиняющегося в ДТП, повлекшем смерть человека.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством Афгана Гаджиева выступил гособвинитель.

    Прокурор потребовал приговорить Т.Юсифова к 8 годам тюрьмы.

    Затем судейский состав направился в комнату для совещаний. Вернувшись, судья зачитал приговор, согласно которому Т.Юсифова лишили свободы сроком на 7 лет (6 лет 11 месяцев 29 дней).

    Отметим, что ДТП произошло летом этого года в поселке Зира Хазарского района.

    Управляемый жителем Баку Саилом Бедирли 1990 г.р. автомобиль марки "Hyundai" столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2106", за рулем которого находился житель столицы Теймур Юсифов. В результате ДТП "Hyundai" сошел с дороги и перевернулся. Находящаяся в машине Василя Гурбанова 1990 г.р. погибла на месте. Водитель и его супруга Рухана Бедирли 1993 г.р. были госпитализированы в тяжелом состоянии.

    Выяснилось, что жительница Хазарского района Василя Гурбанова до этого была в салоне красоты, где готовилась к свадьбе. После выхода из салона жених послал своего двоюродного брата С.Бедирли в салон красоты забрать невесту. Однако автомобиль, в котором находилась В.Гурбанова скоро перевернулся. В результате ДТП готовящаяся к свадьбе невеста погибла. 

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