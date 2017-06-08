Зачитан приговор лицу, пытавшемуся зарубить брата топором

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу жителя Сиязани Вусала Аскерова, обвиняемого в попытке убийства брата.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Анвера Сеидова был зачитан приговор, согласно которому В.Аскерова лишили свободы сроком на 14 лет.

Отметим, что вечером 21 октября прошлого года Вусал поспорил с братом Зякёй Аскеровым из-за 15 манатов, которые тот просил у отца для возвращения долга, взятого у знакомого. Во время спора Зяка обозвал Вусала. Через несколько дней В.Аскеров решил убить брата. 24 октября, придя домой в нетрезвом состоянии, Вусал дождался, когда все заснут, а затем нанес брату удары топором. Пострадавший был доставлен в больницу. Благодаря усилиям врачей, З.Аскерова удалось спасти.

В.Аскеров добровольно сдался полиции.

Он обвиняется по ст. 29.120.2.9 УК.