Вынесен приговор насмерть сбившему в Баку сына судьи

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Рагима Керимова, обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого погиб сын судьи Тертерского военного суда Эльбека Аллахвердиева - Руфат Аллахвердиев.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова был зачитан приговор, согласно которому, Р. Керимова приговорили к 7 годам лишения свободы.

Напомним, что гособвинитель требовал для Р. Керимова 10 лет лишения свободы.

Отметим, что ДТП произошло 11 мая 2016 года в 03:00 на проспекте Бюльбюля в Насиминском районе. Житель столицы Р. Керимов, находясь за рулем автомобиля "Mercedes", сбил пешехода Р. Аллахвердиева. Пострадавший был доставлен в больницу, но спасти ему жизнь не удалось. Р. Аллахвердиев скончался 12 мая. После происшествия Р. Керимов был задержан сотрудниками Насиминского РУП.

По факту в Насиминском районном управлении полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 (Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения (кроме лиц, указанных в статьях 263 и 264 настоящего Кодекса) правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью потерпевшего) УК.

19-летний сын судьи Тертерского военного суда Э. Аллахвердиева Р. Аллахвердиев был студентом 3-го курса Азербайджанской дипломатической академии (ADA). Отец совершившего ДТП Р. Керимова Юзасиф Керимов был главврачом Центральной клинической больницы.