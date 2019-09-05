Зачитан приговор Джахангиру Гаджиеву

В Бакинском суде по тяжким преступлениям зачитан приговор по уголовному делу в отношении экс-председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева, его свояка Исмаила Хидаятзаде, бывшего депутата Дуньямина Халилова и других, обвиняемых в присвоении.

Как сообщает Report, решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Джахангир Гаджиев приговорен к 16 годам и 6 месяцам тюремного заключения, бывший депутат Дуньямин Халилов - к 14 годам и 6 месяцам тюремного заключения, Исмаил Хидаятзаде - к 15 годам и 6 месяцам тюремного заключения.

Отметим, что по официальным данным, в результате проведенного следствия возникли подозрения, что на основе поручений председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева в 2001-2015 годы были проведены незаконные вексельные операции на сумму 3,4 млрд долларов и 987 млн евро (по тогдашнему курсу 3,8 млрд манатов).

По итогам расследования Дж.Гаджиеву и еще 20 лицам предъявили обвинение в присвоении, следствие по уголовному делу было завершено и передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Напомним, что приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Дж.Гаджиев был осужден на 15 лет лишения свободы. Д.Халилов приговорен к 13 годам, И.Хидаятзаде – 7 годам лишения свободы. Решением Бакинского апелляционного суда срок наказания Д.Халилова сокращен с 13 лет до 12 лет и 9 месяцев, Верховный суд сократил срок наказания И.Хидаятзаде до 5 лет.