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Зачитан приговор бывшему начальнику финансовой службы военной полиции

Зачитан приговор бывшему начальнику финансовой службы военной полиции Зачитан приговор Садигу Гаджиеву, бывшему начальнику финансовой службы Управления военной полиции министерства обороны, а также нескольких воинских частей, обвиняемому в хищении 1,900 млн манатов.
Происшествия
24 июня 2024 г. 19:31
Зачитан приговор бывшему начальнику финансовой службы военной полиции

Зачитан приговор Садигу Гаджиеву, бывшему начальнику финансовой службы Управления военной полиции министерства обороны, также работавшему главой финансовых служб нескольких воинских частей и обвиняемому в хищении 1,9 млн манатов.

Как сообщает Report, приговор был оглашен на судебном заседании Бакинского военного суда под председательством судьи Джамала Рамазанова.

Согласно решению суда Садиг Гаджиев приговорен к 11 годам лишения свободы.

Отметим, что Садиг Гаджиев, являвшийся начальником финансовой службы управления военной полиции, а также нескольких воинских частей министерства обороны, обвинялся по статье 179.4 УК (Хищение в особо крупном размере) в хищении 1 млн 900 тыс. манатов.

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