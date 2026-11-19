Ильхам Алиев: Азербайджан - ключевой логистический и энергетический хаб Южного Кавказа
Внешняя политика
- 19 ноября, 2026
- 13:37
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Сегодня Вьетнам - динамично развивающееся государство Юго-Восточной Азии, а Азербайджан - ключевой логистический и энергетический хаб Южного Кавказа.
Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Вьетнамскому информационному агентству.
Президент отметил, что, объединив усилия, обе страны смогут выйти на новые рынки, реализовать совместные проекты, создать дополнительные возможности для бизнеса и инвестиций.
"Безусловно, наше сотрудничество обладает огромным созидательным потенциалом, способным принести ощутимую пользу нашим странам и народам", - добавил он.
İlham Əliyev: Azərbaycan Cənubi Qafqazda əsas logistika və energetika habıdır
Ilham Aliyev: Azerbaijan is a key logistics and energy hub in South Caucasus
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