Сегодня Вьетнам - динамично развивающееся государство Юго-Восточной Азии, а Азербайджан - ключевой логистический и энергетический хаб Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Вьетнамскому информационному агентству.

Президент отметил, что, объединив усилия, обе страны смогут выйти на новые рынки, реализовать совместные проекты, создать дополнительные возможности для бизнеса и инвестиций.

"Безусловно, наше сотрудничество обладает огромным созидательным потенциалом, способным принести ощутимую пользу нашим странам и народам", - добавил он.