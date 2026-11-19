İlham Əliyev: Azərbaycan Cənubi Qafqazda əsas logistika və energetika habıdır
Xarici siyasət
- 19 noyabr, 2026
- 13:32
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Bu gün Vyetnam Cənub-Şərqi Asiyada dinamik inkişaf edən ölkədir, Azərbaycan isə Cənubi Qafqazda əsas logistika və energetika habıdır.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bunu Vyetnam Xəbər Agentliyinə (VNA) müsahibəsində deyib.
Dövlət başçısının sözlərinə görə, tərəflər qüvvələri birləşdirərək yeni bazarlara çıxa, birgə layihələr həyata keçirə, biznes və investisiya üçün əlavə imkanlar yarada bilərlər:
"Sözsüz ki, əməkdaşlığımız ölkələrimizə və xalqlarımıza nəzərəçarpan fayda gətirə biləcək böyük quruculuq potensialına malikdir".
Ильхам Алиев: Азербайджан - ключевой логистический и энергетический хаб Южного Кавказа
Ilham Aliyev: Azerbaijan is a key logistics and energy hub in South Caucasus
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