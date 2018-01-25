Зачитан приговор брату Миршахина Агаева

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над обвиняемым в мошенничестве Миреддином Агаевым, братом известного журналиста, вице-президента Группы Компаний ANS, деятельность которой приостановлена, Миршахина Агаева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Новруза Керимова был зачитан приговор, согласно которому М.Агаев лишен свободы сроком на три года.

Отметим, что Миреддин Агаев обвиняется в мошенничестве. В его отношении следствие началось еще в ноябре прошлого года. Так, на основе заявления в Сабаильское районное управление полиции Газанфара Давуд оглу Газанфарова, он был привлечен к следствию. Гражданин сообщил, что Миреддин Агаев путем мошенничества присвоил принадлежащие ему 2000 манатов.

На основе представленных доказательств было возбуждено уголовное дело и через несколько дней Миреддин Агаев был задержан в Ярдымлинском районе. В начале мая суд вынес решение о его аресте.

Согласно обвинению, Миреддин Агаев в отношении 4 граждан совершил мошенничество в целом на сумму 86 тыс. манатов.

Напомним, что являющийся врачом по профессии Миреддин Агаев приходится старшим братом Миршахину Агаеву.