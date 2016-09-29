Зачитан обвинительный акт бывшим сотрудникам министерства

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Низаминского телефонного узла Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Фатуллаха Сеидова и главного бухгалтера объединения Рашада Мамедова, обвиняемых в присвоении.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева государственный обвинитель зачитал обвинительный акт.

Согласно обвинительному акту, оба должностных лица министерства обвиняются в присвоении выделенных из госбюджета средств и должностном подлоге. Помимо этого, во время тендеров они незаконно объявляли победителями компании, принадлежащие своим родственникам.

В обвинительном акте отмечается, что Ф.Сеидов обвиняется в присвоении 752 тыс. манатов, а Р.Мамедов - 37 тыс. манатов.

Оба обвиняемых признали себя виновными.

Судебное слушание назначено на 6 октября.

Отметим, что согласно распространенной 13 ноября 2015 года Генпрокуратурой официальной информации об арестах в министерстве связи и высоких технологий, было установлено, что, злоупотребив должностными полномочиями, вступив в сговор с должностными лицами различных структур, руководитель аппарата министерства Видади Зейналов с помощью поддельных документов присвоил перечисленные на счета принадлежащих близким ему людям предприятий 73 млн. 590 тыс. манатов, указывал в документах использованное оборудование как новое, тем самым завысив их цену в 4-5 раз и пр. В отношении обвиняемых по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Ф.Сеидова и Р.Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.